NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite letztendlich in der Verlustzone

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ Composite fiel zum Handelsende.

Am Montag sank der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 2,55 Prozent auf 15.870,90 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,43 Prozent leichter bei 16.052,76 Punkten, nach 16.286,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16.066,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15.685,33 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 21.03.2025, einen Stand von 17.784,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.756,78 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Wert von 15.282,01 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,69 Prozent. Bei 20.118,61 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FreightCar America (+ 6,98 Prozent auf 5,98 USD), Neogen (+ 6,83 Prozent auf 4,69 USD), Geron (+ 6,30 Prozent auf 1,35 USD), Sangamo Therapeutics (+ 4,31 Prozent auf 0,74 USD) und Capital City Bank Group (+ 3,67 Prozent auf 35,56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Nissan Motor (-16,67 Prozent auf 2,15 USD), Innodata (-10,17 Prozent auf 29,68 USD), Modine Manufacturing (-8,65 Prozent auf 69,30 USD), Commercial Vehicle Group (-7,41 Prozent auf 0,83 USD) und Bassett Furniture Industries (-7,11 Prozent auf 17,37 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 65.084.972 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,569 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2025 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 10,31 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

