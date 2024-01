NASDAQ Composite-Performance im Fokus

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Abgaben

17.01.24 16:01 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwoch.

Werbung

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,48 Prozent schwächer bei 14.723,72 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,867 Prozent tiefer bei 14.814,77 Punkten, nach 14.944,35 Punkten am Vortag. Bei 14.821,21 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 14.720,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte. NASDAQ Composite auf Jahressicht Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,24 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Stand von 14.813,92 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 13.533,75 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 17.01.2023, bei 11.095,11 Punkten. Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,286 Prozent. Bei 15.063,61 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief. Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 11,43 Prozent auf 0,10 USD), Ebix (+ 4,91 Prozent auf 2,35 USD), American Superconductor (+ 4,01 Prozent auf 10,11 USD), VOXX International A (+ 3,14 Prozent auf 8,54 USD) und Mercantile Bank (+ 2,50 Prozent auf 38,06 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Big 5 Sporting Goods (-16,35 Prozent auf 4,35 USD), Donegal Group B (-6,32 Prozent auf 14,23 USD), JetBlue Airways (-5,07 Prozent auf 4,87 USD), Atrion (-4,50 Prozent auf 335,21 USD) und Trinity Biotech (-4,38 Prozent auf 0,46 USD). NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.686.627 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro den größten Börsenwert aus. Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien In diesem Jahr weist die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 43,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Superconductor Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Superconductor Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com