NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 0,188 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:00 Uhr 2,9 Prozent auf 0,188 EUR. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,186 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,192 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 1.351.989 Stück.

Am 29.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,803 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 76,611 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,166 EUR am 07.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,555 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,21 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 30.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 59,88 Prozent zurück. Hier wurden 155,34 Mio. NOK gegenüber 387,20 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte NEL ASA am 16.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,295 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

