NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Dienstagmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,8 Prozent auf 0,213 EUR.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 0,213 EUR zu. Kurzfristig markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,214 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,205 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 2.147.212 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. Mit einem Zuwachs von 277,321 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2025 Kursverluste bis auf 0,166 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,945 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,21 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 30.04.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 155,34 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 59,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,20 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 16.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 22.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,297 NOK je Aktie aus.

