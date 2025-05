NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA springt am Dienstagnachmittag hoch

Kurs der NEL ASA

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 0,216 EUR nach oben.

Um 16:02 Uhr wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 0,216 EUR nach oben. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,219 EUR zu. Bei 0,205 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 4.651.145 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,803 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 272,421 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 29,801 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 4,21 NOK.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 30.04.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK im Vergleich zu 387,20 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.07.2025 erfolgen. NEL ASA dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.07.2026 präsentieren.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,297 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

