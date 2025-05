NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit positiven Vorzeichen

NEL ASA im Blick

Die Aktie von NEL ASA zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 0,206 EUR zu.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 0,206 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,212 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,205 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 701.111 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,803 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 289,399 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,166 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,447 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,21 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 30.04.2025 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 59,88 Prozent auf 155,34 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 387,20 Mio. NOK umgesetzt.

Voraussichtlich am 16.07.2025 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 22.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,297 NOK je Aktie aus.

