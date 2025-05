NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Donnerstagnachmittag im Ausverkauf

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,9 Prozent auf 0,212 EUR.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 7,9 Prozent auf 0,212 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,208 EUR. Bei 0,232 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.053.233 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,803 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 279,103 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,166 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,577 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,21 NOK an.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 155,34 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 59,88 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.07.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 22.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2025 -0,297 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

