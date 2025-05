NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Donnerstagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,4 Prozent auf 0,220 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 0,220 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,218 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,232 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.209.861 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2024 auf bis zu 0,803 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 265,305 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 24,431 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,21 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 155,34 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 59,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die NEL ASA-Bilanz für Q2 2025 wird am 16.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.07.2026 dürfte NEL ASA die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

NEL-Aktie auf Talfahrt: NEL ASA einmal mehr mit roten Zahlen - Umsatz enttäuscht

NEL-Aktie wenig bewegt: RBC dampft Kursziel ein