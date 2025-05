NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verzeichnet am Donnerstagmittag herbe Einbußen

NEL ASA im Blick

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 6,0 Prozent auf 0,216 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 6,0 Prozent auf 0,216 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,211 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,232 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.781.763 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 271,388 Prozent. Am 07.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,173 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,21 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

Am 30.04.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 59,88 Prozent auf 155,34 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 387,20 Mio. NOK umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 16.07.2025 erwartet. NEL ASA dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.07.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

NEL-Aktie auf Talfahrt: NEL ASA einmal mehr mit roten Zahlen - Umsatz enttäuscht

NEL-Aktie wenig bewegt: RBC dampft Kursziel ein