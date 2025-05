NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Vormittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 0,205 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 0,205 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,205 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,216 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.389.057 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,803 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 291,296 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2025 (0,166 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 19,055 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,21 NOK.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 155,34 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 59,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,20 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die NEL ASA-Bilanz für Q2 2025 wird am 16.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 22.07.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,297 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

