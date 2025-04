NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA präsentiert sich am Montagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 0,202 EUR.

Die NEL ASA-Aktie konnte um 11:58 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 0,202 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 0,204 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,198 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.655.258 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2024 auf bis zu 0,803 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 74,842 Prozent niedriger. Am 07.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,166 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 21,613 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,21 NOK je NEL ASA-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 26.02.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 415,56 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 7,32 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 30.04.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,257 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Erste Schätzungen: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Neuer US-Auftrag kann NEL-Aktie nicht anschieben

NEL schließt Kapitalerhöhung ab - SAMSUNG E&A wird Partner für globales Wachstum - Aktie in Rot