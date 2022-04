Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,1 Prozent auf 90,58 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,58 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 92,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.521 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 28,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2021 Kursverluste bis auf 54,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,56 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 28.04.2022. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,25 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 160,10 Millionen EUR im Vergleich zu 187,90 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 28.04.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.03.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von Nemetschek SE.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,51 EUR je Aktie aus.

