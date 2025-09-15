Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 106,20 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 106,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 107,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 106,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 65.981 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,41 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 21,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,621 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,36 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

