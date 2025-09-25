Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 107,50 EUR nach.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 107,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 107,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,70 EUR. Bisher wurden heute 13.827 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 22,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Mit Abgaben von 17,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,621 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 290,03 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

