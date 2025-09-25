DAX23.634 +0,4%ESt505.470 +0,5%Top 10 Crypto15,10 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag schwächer

26.09.25 09:27 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag schwächer

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 109,30 EUR abwärts.

Aktien
Nemetschek SE
109,70 EUR 0,10 EUR 0,09%
Die Nemetschek SE-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 109,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 109,10 EUR. Bei 109,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.474 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,72 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 18,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,621 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,39 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 290,03 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
