Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 108,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 108,90 EUR an der Tafel. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,30 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 108,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,80 EUR. Bisher wurden heute 921 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 27,18 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 23,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,621 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,39 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 290,03 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 227,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

