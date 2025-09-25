Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag auf rotem Terrain

DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.107 +0,4%Nas22.349 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1694 +0,3%Öl70,55 +1,3%Gold3.781 +0,8%
Profil
26.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 108,20 EUR ab.

Nemetschek SE
107,40 EUR -2,20 EUR -2,01%
Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 108,20 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,90 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.239 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. 28,00 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 21,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,621 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,39 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 290,03 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 227,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
24.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
22.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

