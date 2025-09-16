DAX23.429 +0,4%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,06 -0,6%Gold3.665 -0,7%
Kursentwicklung

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Vormittag freundlich

17.09.25 09:27 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 106,80 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 106,80 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 106,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 106,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.580 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,25 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 18,31 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,621 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 122,39 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 290,03 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 227,69 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen