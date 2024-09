Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 89,85 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 89,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 90,15 EUR. Mit einem Wert von 88,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.623 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 8,50 Prozent niedriger. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 227,69 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,51 Mio. EUR umgesetzt.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

