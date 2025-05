Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 119,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 119,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 431 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.05.2025 bei 126,00 EUR. 5,70 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 EUR am 06.08.2024. Mit Abgaben von 32,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,622 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,67 EUR an.

Am 30.04.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 282,81 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 223,95 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Nemetschek SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

