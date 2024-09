Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé behauptet sich am Mittag

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 91,40 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 91,40 CHF. Bei 91,66 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 91,06 CHF. Bei 91,64 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 613.214 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 108,08 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 6,24 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,12 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,00 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Handel aktuell: SMI sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus