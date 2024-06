Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Minusbereich

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 94,96 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 94,96 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 94,78 CHF. Mit einem Wert von 95,38 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 703.278 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 109,34 CHF markierte der Titel am 24.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 15,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,52 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 6,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 109,45 CHF angegeben.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,99 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Montagshandel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach