Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 84,71 CHF nach.

Die Nestlé-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 84,71 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,45 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,47 CHF. Bisher wurden via SIX SX 639.767 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,96 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,28 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,82 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 16,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,67 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,40 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren bedeutet

Analysten sehen für Nestlé-Aktie schwarz