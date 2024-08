Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Nestlé-Kurs

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 89,68 CHF.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 89,68 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 89,72 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,70 CHF. Zuletzt wechselten 57.422 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 108,08 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 20,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2024 bei 85,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,11 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,33 CHF je Nestlé-Aktie an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 5,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

