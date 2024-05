Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 96,28 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 96,28 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,44 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 95,74 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.858.723 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,24 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,65 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 89,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,17 CHF je Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,73 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich in Grün: SLI notiert letztendlich im Plus

Zuversicht in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus

Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsende fester