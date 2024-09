Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 85,94 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,42 CHF an. Bei 86,36 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 585.462 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 108,08 CHF erreichte der Titel am 22.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 25,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2024 (85,54 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,10 CHF belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 94,88 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Nestlé.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,82 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

