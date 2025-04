Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Nestlé

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 85,96 CHF nach.

Um 09:07 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 85,96 CHF ab. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,96 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,89 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 469.242 Nestlé-Aktien.

Am 08.06.2024 markierte das Papier bei 98,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,73 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,08 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,89 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Stoxx Europe 50-Papier Nestlé-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nestlé Anlegern eine Freude

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie mit Plus: Nestlé bedauert unzulässige Behandlung von Mineralwasser