Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 88,04 CHF.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 88,04 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 88,04 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,19 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 64.480 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 98,62 CHF markierte der Titel am 08.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 17,29 Prozent Luft nach unten.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 85,33 CHF.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,43 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

