Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 87,84 CHF.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 87,84 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 85,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 85,88 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.667.033 Stück gehandelt.

Bei 108,08 CHF markierte der Titel am 22.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 23,04 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,70 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 2,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,11 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 99,11 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,84 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Grün

SMI aktuell: SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne