Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 86,93 CHF abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 86,93 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 86,67 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 216.509 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,08 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,80 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

