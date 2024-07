Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 87,10 CHF nach.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 87,10 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 85,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 86,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.902.578 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,48 CHF. 24,55 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 85,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 1,61 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 104,91 CHF.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,91 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

