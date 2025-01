Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Mittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 78,04 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,6 Prozent auf 78,04 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 78,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,82 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.653.358 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,69 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,33 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,61 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

