Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 86,00 CHF.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 86,00 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,56 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 840.848 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,82 CHF am 20.12.2024. Abschläge von 15,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,30 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,46 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie trotzdem leichter: Nestlé übertrifft Erwartungen zum Jahresauftakt

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Stoxx Europe 50-Papier Nestlé-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nestlé Anlegern eine Freude