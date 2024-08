Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nestlé konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 90,32 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 90,40 CHF. Bei 90,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 461.708 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 19,66 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,70 CHF am 26.07.2024. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 5,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,11 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,11 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,84 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SMI letztendlich in Rot

Verluste in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus

Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht am Dienstagnachmittag Verluste