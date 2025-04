Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Vormittag

Blick auf Nestlé-Kurs

30.04.25 09:24 Uhr

Um 09:07 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 87,32 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 87,36 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86,92 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.647 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit einem Kursgewinn bis auf 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 12,94 Prozent Luft nach oben. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 19,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,30 CHF. Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,44 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie trotzdem leichter: Nestlé übertrifft Erwartungen zum Jahresauftakt SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingebracht Stoxx Europe 50-Papier Nestlé-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nestlé Anlegern eine Freude

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com