Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Dienstagmittag

Die Netflix-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 297,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 297,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 296,65 EUR. Bisher wurden heute 3.061 Netflix-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,88 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 90,66 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 289,75 USD.

Am 18.10.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.925,59 USD im Vergleich zu 7.483,47 USD im Vorjahresquartal.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,25 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

In diesen Ländern ist Netflix am günstigsten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com