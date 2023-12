Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 471,61 USD ab.

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 471,61 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 469,77 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 473,55 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 537.403 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 485,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,84 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 273,41 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,03 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 440,00 USD an.

Netflix ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,10 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.541,67 USD – ein Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.925,59 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 18.01.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,13 USD je Aktie.

