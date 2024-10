Aktie im Blick

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag in Grün

04.10.24 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 716,18 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 716,18 USD zu. Bei 719,40 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 713,32 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 100.760 Netflix-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (725,25 USD) erklomm das Papier am 27.09.2024. Gewinne von 1,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 344,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 663,57 USD. Am 18.07.2024 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,35 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 9,53 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 8,19 Mrd. USD umgesetzt. Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 17.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025. Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2024 19,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie Apple-Aktie schwächer: Erste deutschsprachige Serie von Apple TV+ NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen Ausblicke und Bilanzen: Tesla, NVIDIA & Co. - Die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

