Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag in Rot

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 276,95 EUR. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 275,05 EUR nach. Bei 275,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.077 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 55,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 77,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,75 USD je Netflix-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.10.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 7.925,59 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.483,47 USD erwirtschaftet worden.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.01.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

