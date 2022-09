Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Netflix

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 227,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 226,30 EUR. Bei 227,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.585 Netflix-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 63,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,75 USD.

Am 19.07.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,20 USD gegenüber 2,97 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.970,14 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.341,78 USD in den Büchern standen.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2022 wird am 17.10.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 10,16 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

