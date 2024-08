Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Netflix zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 670,72 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 670,72 USD zu. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 673,19 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 668,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 133.137 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 697,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 344,73 USD fiel das Papier am 19.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 94,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 663,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 9,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 8,19 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Netflix am 15.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 19,09 USD im Jahr 2024 aus.

