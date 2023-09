Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Montagvormittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 358,60 EUR.

Um 09:08 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 358,60 EUR. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 359,60 EUR an. Mit einem Wert von 358,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 490 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 432,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 218,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 38,94 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 454,29 USD.

Netflix veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,20 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.187,30 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.10.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 15.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Netflix.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

