Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Netflix-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 327,57 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.860 Stück gehandelt.

Am 30.03.2022 markierte das Papier bei 396,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,38 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 101,27 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 310,14 USD.

Am 19.01.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 7.852,05 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.709,32 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,85 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2023 terminiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 16.04.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

