Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 01:59 Uhr 0,6 Prozent auf 381,00 USD. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 383,76 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 361,10 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.360.436 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,76 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,72 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 15.06.2022 auf bis zu 164,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 131,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 340,14 USD an.

Netflix ließ sich am 18.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8.161,50 USD gegenüber 7.867,77 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 17.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,17 USD je Netflix-Aktie.

