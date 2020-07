Unilever-Aktie schießt hoch: Unilever profitiert in erster Jahreshälfte von Hamsterkäufen

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Werbung

Heute im Fokus

DAX beendet Handel minimal tiefer -- Twitter in den roten Zahlen -- Daimler im zweiten Quartal mit Milliardenverlust -- Tesla schlägt alle Erwartungen -- BioNTech, Walmart, Microsoft im Fokus

AT&T im zweiten Quartal mit geringerem Gewinneinbruch als erwartet. Travelers muss für Waldbrände weniger zahlen als befürchtet. Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe etwas höher als erwartet. Corona-Krise brockt American Airlines Milliardenverlust ein. Corona-Krise trifft Dow nicht so stark wie befürchtet. Beiersdorf eröffnet Forschungszentrum in Schanghai. Intershop bleibt in den schwarzen Zahlen. Markenvertriebsvorstand Stackmann muss bei VW wohl ebenfalls weichen.