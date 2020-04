Insider: Neue Apple AirPods könnten bereits im Mai erscheinen

• AirPods konnten sich als Verkaufsschlager etablieren• Neue AirPods sollen bereits im Mai erscheinen• Insider berichten von AirPods Pro Lite und AirPods X

Im September 2016 erschien mit den AirPods die erste Generation von Apples kabellosen Kopfhörern. Damals schmunzelten viele Fachzeitschriften und Experten über das neuartige Design, heute gelten die Bluetooth-Kopfhörer regelrecht als Accessoire.

Die AirPods aus dem Hause Apple sind mittlerweile so populär, dass der Konzern 2019 einzig durch den Verkauf der Kopfhörer mehr Umsatz erwirtschaftet haben soll, als die Unternehmen Twitter, Spotify und Snapchat zusammen. Das behauptet der Tech-Blogger Kevin Rooke laut "Der Standard". So generierte Apple durch den Verkauf der AirPods 2019 laut Rooke einen Umsatz von zwölf Milliarden US-Dollar, wobei die Kalkulationen des Bloggers durch andere Analysten der Branche infrage gestellt werden. Denn entsprechende Verkaufszahlen sind offiziell nicht bekannt.

Nichtsdestotrotz haben sich die AirPods als wahre Goldgrube für den Tech-Giganten aus Kalifornien etabliert, und im Mai 2020 soll bereits eine weitere Generation der Apple Kopfhörer erscheinen.

Die Information, dass neue AirPods bereits nächsten Monat erscheinen sollen, wurde zwar nicht durch Apple bekannt gegeben, doch diverse Brancheninsider berichten davon.

Der bekannte Apple-Leaker Jon Posser prognostizierte zuletzt die Veröffentlichung des neuen iPhone SE und berichtete am 19. April via Twitter, dass die "Neuen AirPods (welche eigentlich beim Event im März vorgestellt werden sollten) jetzt für den Verkauf bereit sind. Wahrscheinlich kommen sie parallel zum MacBook Pro nächsten Monat."

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month.