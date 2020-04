Corona-Krise: AppleTV+ bietet einige Inhalte kostenfrei an

• Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sorgen für wenig Möglichkeiten bei der Freizeitgestaltung• Nutzung von Videostreaming-Angeboten nimmt in Corona-Krise zu• AppleTV+ bietet einige Inhalte ohne Abonnement kostenfrei an

In der heutigen Zeit, in der das sogenannte Social Distancing oberste Priorität hat, in der die Menschen das Haus, aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der verhängten Maßnahmen zur Eindämmung, nur noch selten verlassen und oftmals auch von zu Hause aus arbeiten, machte sich bei vielen Streaming-Anbietern ein Zuwachs bei den Nutzerzahlen und den Streaming-Zeiten bemerkbar. "Stay at home"-Aktien, wie Netflix, Disney & Co. wurden interessanter. Nun überraschte Apples Streamingdienst AppleTV+ mit erfreulichen Nachrichten.

Apple bietet kostenfreie Inhalte an

Im November vergangenen Jahres startete Apple seine Streaming-Plattform AppleTV+. Seither können Nutzer das Angebot des iKonzerns für monatlich 4,99 Euro nutzen, das Jahresabo liegt bei 49,99 Euro. Nach der Aktivierung eines neuen, qualifizierten Apple-Geräts, kann innerhalb von drei Monaten das Angebot für ein Gratis-Jahr AppleTV+ genutzt werden. Studenten, die ein Apple Music-Abo besitzen, haben keine zusätzlichen Kosten bei der Nutzung von AppleTV+. Ein kostenfreies Angebot ist bei AppleTV+ normalerweise nur begrenzt verfügbar. So ist es Neukunden möglich, das Angebot eine Woche lang ohne Bezahlung zu testen. Des Weiteren ist es möglich jeweils die erste Folge jeder Serie kostenfrei anzuschauen.

Nun gab das Unternehmen aber bekannt, dass, wer eine Apple-ID besitzt, einige ausgewählte Serien für einen eingeschränkten Zeitraum, der allerdings nicht bekannt ist, komplett kostenfrei streamen kann. Ein AppleTV+-Abo ist also nicht nötig - Interessenten müssen sich lediglich mit ihrer Apple-ID in der App, über ein kompatibles TV-Gerät oder im Webbrowser anmelden.

Zu der Auswahl der Inhalte, die kostenfrei anzusehen sind, gehört der Dokumentarfilm The Elephant Queen, die Serien Little America, Dickinson, For all Mankind und Servant, und mit Helpsters, Snoopy in Space und Ghostwriter auch eine Auswahl für Kinder.

Eingeschränkter Zeitraum - Apple-ID nötig

Da Apples Angebot allerdings nur für begrenzte Zeit zur Verfügung steht und das Unternehmen nicht bekanntgegeben hat, wie lange genau das sein wird, sollten Interessierte nicht allzu lange warten. Ärgerlich könnte es für Nutzer des Angebots natürlich werden, wenn sie mitten in einer Serie stecken und Apple beschließt, die Möglichkeit der kostenfreien Nutzung zu beenden. Denn, wer schon einmal richtig in eine Serie eingetaucht und von dieser begeistert war, weiß vermutlich wie schwer es dann oftmals fällt, mittendrin aufzuhören. Apple könnte mit dieser Aktion in der aktuellen Zeit, in der die Menschen zu Hause vermehrt nach neuen Film- und Serienangeboten Ausschau halten, also gut neue AppleTV+-Nutzer gewinnen, die dem Dienst auch nach Ablauf des kostenfreien Angebots erhalten bleiben.

Ob das Angebot allerdings auch wirklich für diejenigen interessant ist, die noch nie etwas mit Apple zu tun hatten, ist fraglich, denn um das Angebot zu nutzen, ist, wie bereits beschrieben, eine Apple-ID nötig. Diejenigen, die diese noch nicht besitzen, müssten sich zuerst eine solche ID über Apple erstellen lassen, um das Angebot nutzen zu können. Für Apple würde das im Gegenzug natürlich neue Nutzer und in Verbindung damit auch neue Nutzerdaten bedeuten.

Redaktion finanzen.net

