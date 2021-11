Apple iPhones sollen bei Autounfälle offenbar automatisch Hilfe rufen - Apple-Aktie vorbörslich etwas leichter

Die Apple Inc will im nächsten Jahr eine Produktfunktion namens "Unfallerkennung" für iPhones und Apple Watches einführen. Dies geht aus Dokumenten hervor, die das Wall Street Journal und mit der Funktion vertraute Personen einsehen konnten.

Die Crash-Erkennung nutzt Daten von Sensoren, die in Apple-Geräte eingebaut sind, einschließlich des Beschleunigungssensors, um Autounfälle zu erkennen, sobald sie passieren, zum Beispiel durch die Messung eines plötzlichen Anstiegs der Schwerkraft beim Aufprall.

Die Funktion wäre der jüngste Schritt von Apple und seinen Konkurrenten, die Technologie der Bewegungssensoren zu nutzen, um Sicherheitsfunktionen in ihre Geräte zu integrieren. Apple hat bereits vor einigen Jahren eine Sturzerkennungsfunktion in seine Smartwatch eingebaut, die erkennt, wenn der Träger schwer gestürzt ist, und den Notruf wählt, wenn er nicht auf eine Benachrichtigung mit der Frage, ob es ihm gut geht, reagiert. In diesem Jahr fügte das Unternehmen der neuesten Version seines iPhone-Betriebssystems eine Funktion hinzu, die die Gehsicherheit der Nutzer bewertet.

Der Zeitplan für die neue Funktion könnte sich ändern, oder Apple könnte sich entscheiden, sie nicht zu veröffentlichen, sagten Personen, die mit dem Entwicklungsprozess des Unternehmens vertraut sind. Eine Sprecherin von Apple lehnte eine Stellungnahme ab.

Apple hat die Funktion zur Erkennung von Unfällen im vergangenen Jahr getestet, indem der Konzern anonymisierte Daten von iPhone- und Apple Watch-Nutzern gesammelt hat, wie die Dokumente zeigen. Apple-Produkte haben bereits mehr als 10 Millionen mutmaßliche Fahrzeugunfälle erkannt, von denen mehr als 50.000 einen Notruf beinhalteten. Apple hat die Daten der Notrufe verwendet, um die Genauigkeit seines Algorithmus zur Unfallerkennung zu verbessern, da ein Notruf in Verbindung mit einem vermuteten Aufprall Apple mehr Sicherheit gibt, dass es sich tatsächlich um einen Autounfall handelt, heißt es in den Dokumenten.

Aus den Dokumenten geht nicht hervor, wie Apple-Nutzer Informationen mit dem Unternehmen teilen, damit es seinen neuen Algorithmus zur Unfallerkennung testen kann. Apple wäre nicht das erste Unternehmen, das eine Unfallerkennungsfunktion für seine Smartphones einführt. Google fügte seinem Pixel-Smartphone im Jahr 2019 eine solche Funktion hinzu. Eine Reihe von Apps im App Store von Apple bietet ebenfalls eine automatische Unfallerkennung an, die durch KI und Standortverfolgung möglich sein soll.

Apple-Aktien zeigen sich im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 0,12 Prozent tiefer bei 149,62 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Iakov Filimonov / Shutterstock.com, nui7711 / Shutterstock.com