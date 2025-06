Neue Holding

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und der japanische Autobauer Toyota legen wie geplant ihre Lkw-Geschäfte der Töchter Mitsubishi Fuso und Hino zusammen.

Die Konzerne wollen an einer neuen börsennotierten Holding jeweils 25 Prozent der Anteile halten, wie es am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen und Tokio hieß. Der Betrieb der Holding soll im April 2026 starten, sie soll in Tokio an der Börse notiert werden. Chef des gemeinsamen Unternehmens wird Daimler Trucks Asienchef Karl Deppen. Ziel ist es, in den Bereichen Entwicklung, Beschaffung und Produktion von Nutzfahrzeugen zusammenzuarbeiten.

Wer­bung Wer­bung

Die Konzerne hatten bereits vor zwei Jahren eine Absichtserklärung für das Vorhaben unterzeichnet. Unter anderem Probleme mit der Emissionszertifizierung von Motoren bei Hino hatten die Pläne jedoch hinausgezögert.

"Wir bringen zwei starke Partner zusammen, um ein noch stärkeres Unternehmen zu bilden und erfolgreich die Dekarbonisierung des Verkehrs zu gestalten", sagte Daimler-Truck-Chefin Karin Radström laut Mitteilung. Gemeinsam verfügten die Daimler-Tochter Mitsubishi Fuso und Hino Motors über die Möglichkeit, Größenvorteile zu nutzen - diese Skaleneffekte seien der Schlüssel zum Erfolg im technologischen Umbau der Branche.

Die Daimler Truck-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,37 Prozent höher bei 38,07 Euro. Die Toyota-Aktie hat den Handel in Tokio 0,66 Prozent im Plus bei 2.658 Yen beendet.

Wer­bung Wer­bung

/men/stk

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN/TOKIO (dpa-AFX)