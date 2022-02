Airbus-Aktie: Airbus erwirbt mit SAFRAN/Tikehau Ace seinen Zulieferer Aubert & Duval

Es sei beabsichtigt, Aubert & Duval über eine neue gemeinsame Holdinggesellschaft zu erwerben, die eigens für diese Transaktion gegründet werde, teilten die drei Konzerne in einer gemeinsamen Mitteilung mit. An der französischen Aubert & Duval sollen Airbus SAFRAN and Tikehau Ace Capital jeweils zu gleichen Teilen beteiligt sein. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Aubert et Duval ist auf die industrielle Bearbeitung von Eisen spezialisiert und beliefert bereits Airbus. Das Unternehmen entwickelt und verarbeitet Spezialstähle, Superlegierungen, Aluminium- und Titanlegierungen, Schmiedehalbzeuge und verwandte Komponenten. Das Unternehmen kommt auf einen Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro und hat etwa 3.600 Mitarbeitern, die überwiegend in Frankreich beschäftigt sind. Aubert & Duval beliefert weltweit Märkte unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energie, Verteidigung und Transport.

